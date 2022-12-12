Месси – в финале ЧМ! Болельщики хвалят игру великого аргентинца

Лионель Месси второй раз в карьере добрался до финала чемпионата мира.

В 2014 году сборная Германии увела у Лео главный футбольный трофей. В Катаре Аргентина обошла Хорватию в 1/2 турнира и готовится встретиться с победителем пары Марокко – Франция в финале Мундиаля.

Болельщики в восторге от игры Месси на ЧМ. Они не перестают осыпать нападающего «ПСЖ» комплиментами в соцсетях.

Делимся лучшими комментариями фанатов:

💭 «Думаю, в финале с Аргентиной встретятся французы. Килиану Мбаппе лучше как следует подготовиться. Месси покажет всем, кто на самом деле лучший игрок планеты».

💭 «Звезда. Легенда. Мой герой. Спасибо этому миру за то, что у нас есть возможность наблюдать за игрой этого величайшего футболиста планеты».

💭 «Еще не было, нет сейчас и никогда не будет настолько идеального игрока. Месси самый лучший футболист в истории. Кто с этим спорит, тот вообще не должен смотреть футбол».

💭 «И как после такого кто-то вообще может сравнивать Месси с Роналду? Все эти разговоры бессмысленны. Лео доказывает свое величие в каждом матче, пока Криштиану плачет, уходя с поля после игры, в которой он не сделал ничего».

💭 «Месси творит историю. Гений футбола».

💭 «Господи, я просто обожаю Месси. Он ведет за собой сборную и всю страну к победе на чемпионате мира. Он однозначно привезет домой кубок, о котором так долго мечтал».

💭 «Когда Месси станет чемпионом мира, всем можно будет прекратить играть в футбол. Лучше уже ничего не будет».

💭 «Плачьте, хейтеры, Лео Месси заткнул вам рты одним проходом в матче против Хорватии».

Бонус: шедевр фанатского творчества.

А что думаете вы? Сумеет ли Месси наконец стать чемпионом мира?