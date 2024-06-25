😱 «Меня засмеют». Сафонов считает, что в «ПСЖ» его ждут большие перемены

Матвей Сафонов заявил, что намерен «одержать победу» не только на поле, но и за его пределами.

«Им не понравятся мои рубашки. Я всегда выкладываю смешные рубашки в соцсетях... Думаю, они будут смеяться над моим стилем. Мне все равно. Глядя по сторонам, понимаю, что тут люди одеваются стильно. Хочется не выделяться отсутствием вкуса, поэтому будем над этим работать.

«ПСЖ» уделяет большое внимание стилю. Я могу сказать, что у людей здесь отличный вкус. Я не хочу отличаться от них. Собираюсь поработать над этим.

Насколько я понимаю, в Париже достаточно много стильных спонсоров, например, Dior. Я приехал на подписание контракта, меня завели в комнату, где стояли двое в солидных костюмах, в руках с туфлями 46-го размера и костюмом Dior - одели меня, подшили прямо на мне брюки, подобрали рубашку, повязали галстук и выставили за дверь, чтобы я шел сниматься в интервью и фотосессиях», - признался россиянин.

Хороший план?