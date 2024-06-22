Мбаппе требует от «ПСЖ» 100 млн евро. Отправил клубу официальный запрос

Килиан Мбаппе требует от «Пари Сен-Жермен» 100 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Он уже направил клубу официальное сообщение. По слухам, парижане не платят Мбаппе с апреля — видимо, тогда он принял решение покинуть клуб свободным агентом. Килиан остается игроком «ПСЖ» до июля.

Кроме невыплаченной зарплаты, Килиан также требует выплатить ему бонусы. Ранее Мбаппе публично обрушился на «ПСЖ» за то, как они обращались с ним в этом сезоне, что вызвало негативную реакцию со стороны парижан.

Мбаппе официально перейдет в «Реал Мадрид» на правах свободного агента 1 июля.