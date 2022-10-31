Сторонники нового президента Бразилии подкалывают Неймара. А ведь игрока «ПСЖ» обвиняли в сговоре с экс-лидером страны

В Бразилии завершились президентские выборы. Новым главой страны стал Луис Инасиу «Лула» да Силва – лидер левого политического движения. Лула победил действующего президента Жаира Болсонару с небольшим перевесом.

При чем тут Неймар, спросите вы. Все просто: нападающий «ПСЖ» позиционировал себя как ярого сторонника Болсонару и открыто говорил о своих политических предпочтениях в ходе предвыборной кампании.

При этом Да Силва публично заявил, что Болсонару заключил сделку с Неймаром: если футболист поддержит Жаира, то президент погасит все налоговые задолженности нападающего.

После победы Да Силвы на выборах его сторонники вышли на улицы Бразилии и среди прочего подкололи Неймара. Толпа скандировала: «Эй, Неймар, теперь тебе придется декларировать».

Очевидно, сторонники Да Силвы отсылали к возможной сделки нападающего сборной Бразилии с теперь уже бывшим президенты страны. Кажется, теперь игроку «ПСЖ» все же придется заплатить налоги.

Кстати, Неймар собирался посвятить свой первый гол на катарском чемпионате мира Болсонару. Интересно, как изменились его планы после выборов?