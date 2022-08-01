5 лучших игроков «ПСЖ» в Суперкубке Франции. Месси – только на втором месте

В воскресенье со счетом «ПСЖ» 4:0 одолел «Нант» на стадионе «Блумфилд».

Ниже пятерка лучших игроков дебютного матча Кристофа Гальтье.

#5 Преснель Кимпембе

Кимпембе был задействован в качестве левого центрального защитника в схеме Гальтье с тремя центральными. Француз чувствовал себя как дома в этой конкретной роли, делая все возможное, чтобы произвести впечатление на своего тренера.

В матче с «Нантом» Кимпембе сделал пять отборов, заблокировал два удара, дважды перехватил мяч и выиграл три единоборства. В атаке он выполнил одну удачную обводку, создал хороший момент и нанес удар, который, к сожалению, был заблокирован.

#4 Марко Верратти

Марко Верратти управлял игрой «ПСЖ» вечером воскресенья. Он ломал игру своими подкатами, перехватывал передачи, создавал множество моментов и редко проигрывал борьбы игрокам «Нанта».

В воскресенье Верратти сделал 75 точных передач, в том числе две ключевые, выиграл восемь из 14 дуэлей и совершил два фола. Итальянец также сделал четыре отбора мяча и два перехвата, матч стал еще одним ярким выступлением маэстро полузащиты Парижа.

#3 Серхио Рамос

Бывший шкипер «Реала» Рамос пропустил большинство матчей «Пари Сен-Жермен» из-за травм в прошлом сезоне. Центральный защитник-ветеран был очень надежен в обороне и забил прекрасный гол, утроив преимущество «ПСЖ» во втором тайме.

После того, как «ПСЖ» не смог прямо с углового, Рамос выиграл борьбу и пяткой отправил мяч от вратаря в угол ворот, забив один из самых крутых голов в своей карьере.

Испанец, выступавший на позиции правого центрального защитника, также заблокировал удар, выиграл две дуэли, отдал 64 точных передачи и точно выполнил длинную передачу.

#2 Лионель Месси

Месси критиковали за отсутствие голов в прошлом сезоне (11 голов в 34 играх), но после воскресного выступления он заявил, что намерен изменить это в сезоне 2022-23. Его рвение окупилось на 22-й минуте, когда он зацепился за передачу Неймара вразрез после небольшой помощи Николя Паллуа.

35-летний футболист блистательно обыграл защитников, обвел вратаря и попал в сетку. Голевой удар Месси открыл счет «ПСЖ» в сезоне 2022/23. Месси также нанес еще пару ударов по воротам, выполнил шесть из семи обводок, сделал два ключевых паса и выиграл семь из девяти единоборств. Это было одно из лучших выступлений Месси в «ПСЖ».

#1 Неймар

Неймара в последние несколько недель связывали с переездом из французской столицы. Вчерашнее выступление показало, почему «Пари Сен-Жермен» было бы глупо позволить ему уйти, особенно когда они стремятся выиграть свой первый трофей Лиги чемпионов.

30-летний футболист создал моменты для своих товарищей по команде и реализовал оба стандарта с завидной уверенностью. Неймар также сделал три ключевых паса, выиграл четыре единоборства и показал великолепную точность передач 83,1% (54 точных передачи). 2 гола и голевой пас на Месси - это был бенефис Неймара!