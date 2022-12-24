В сравнении с другими лигами – копейки.

Новость дня: главные усы лиги выбили очень выгодное продление: за четыре сезона «Торонто» заплатит Остону Мэттьюсу 53 млн долларов – в среднем по 13,25 за год. Это не только оставляет нападающего в статусе самого высокооплачиваемого игрока «Лифс», но и делает его главным богатеем всей НХЛ в обозримом будущем.

Один важный момент: новый контракт вступает в силу с сезона-2024/25. Теоретически Мэттьюса за это время, конечно, кто-то может обойти, но это маловероятно – все звезды, которые могли бы запросить (и получить) больше, через год будут на действующих контрактах. Так что Остон в рейтинге зарплат поднимется с четвертого места (в ближайшем чемпионате) на первое.

При этом нужно уточнить, что Мэттьюс будет первым, только если смотреть по кэпхиту – среднегодовому размеру контракта, который учитывается в зарплатной ведомости клуба. Но составляться контракты могут по разному – поэтому каждый год актуальный рейтинг зарплат меняется.

Вот, например, конкретный сезон-2023/24 – он заметно отличается от рейтинга по кэпхиту. Мэттьюс там только 90-й (за этот сезон получит 7,975 млн), зато в топ-10 две хорошо знакомые фамилии, которых не было в прошлой таблице.

После нового контракта Остон, конечно, резко поднимется и тут, но все равно не будет первым. Нэтан Маккиннон год назад подписал такой контракт, по которому в первые сезоны будет получать не менее 16 млн.

Эти цифры поражают только в формате НХЛ. Если брать другие топовые лиги Америки, то хоккей среди них бедный родственник. Просто посмотрите кэпхиты самых богатых спортсменов под конец 2024-го, когда Мэттьюс будет официально самым высокооплачиваемым в НХЛ.

Если говорить про сам контракт, то его можно считать в каком-то смысле «мостиком» – он подписан всего на 4 сезона, а когда закончится, Мэттьюсу будет почти 31 – и вот там он сможет получить еще один большой контракт, уже на 7-8 лет (смотря с кем будет подписывать).

Как минимум до конца сезона-2024/25 «Торонто» сохранит троих из четверки лидеров – Мэттьюса, Тавареса и Марнера. Что будет с Нюландером, контракт которого заканчивается следующим летом и который может стать неограниченно свободным агентом, пока неясно – он хочет играть за «Лифс» и дальше, но совершенно не торопится договариваться о новом контракте.

Хотя «Торонто», прежде чем решать такие проблемы, стоило бы подумать о более актуальных: за полтора месяца до нового сезона клуб превышает потолок на 2,147 млн. И это при том, что в долгосрочном списке травмированных уже учтены два игрока – Мюррей и Маззин – на общую сумму в 10,312 млн.

Фото: AFP/FABRICE COFFRINI