«Приходили к ним девки, а уходили фанатки сборной России!» Как в КВН шутили про спорт

Памяти Александра Маслякова.

8 сентября ушел из жизни известный телеведущий и основатель творческого объединения «АМиК» Александр Масляков. Огромная и невосполнимая потеря для всего Клуба веселых и находчивых – массового молодежного (да и не только) движения, шутившего на любые темы. В том числе и спортивные – многие номера и репризы давно стали классикой и ушли в народ.

Причем спорт был не только в номерах команд – в разное время в жюри КВН попадали фигуристы Камила Валиева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Татьяна Навка и Алексей Ягудин, баскетболист Андрей Кириленко, гимнаст Никита Нагорный, легкоатлетка Елена Исинбаева, байдарочник Юрий Постригай, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, спортивный комментатор Василий Уткин, президент ФХР Владислав Третьяк, хоккейный тренер Олег Знарок, футбольный тренер Леонид Слуцкий (он еще выступал за некоторые команды) и другие.

Спортс’’ провожает Александра Маслякова, вспоминая лучшие номера и шутки в КВН про спорт.

● «Отдел внутренних расследований в сборной России по футболу» стал одним из хитов второго полуфинала-2004. Одной шуткой, попавшей в заголовок, тут не обойдешься – стоит посмотреть всю миниатюру.

● – Скажи ему [Уткину], что российский футбол – отстой! – Василий, вы комментируете лучше, чем они играют (РУДН, финал-2004 ).

● Борис Ельцин с выигранным Россией Кубком Дэвиса-2002: «Справедливости ради, хочу сказать, что это не только моя победа...» (сборная Санкт-Петербурга, финал-2002 ).

● Тот же Питер регулярно пародировал не только экс-президента, но и комментатора Виктора Гусева – и выдавал быстро уходившие в народ фразы, как с 1/8 Высшей лиги-2002 : «А на чемпионат мира в Японию капитаном нашей сборной поедет Виктор Онопко. Но не будем расстраиваться – это не последний чемпионат мира.

И спонсором нашей программы является «Балтика» безалкогольное. «Балтика» безалкогольное – давайте трезво оценивать наши шансы».

● Были и редкие поводы посмеяться над удачей:

Фейсконтроль на ЧЕ-2008 по футболу: – Стойте! Вы кто? – Хорватия. – Хорватия – проходите! – Стойте. Вы кто? – Россия. – Так, вы не проходите. [выбегает Хорватия]: – Э-э-э! Это со мной, со мной! (Свердловск, 1/8 финала-2008 )

● Один из блоков легендарных «Сибирских сказителей» от «Максимума» на музыкальном фестивале в Юрмале-2008 был посвящен спортивным победам – и вошел в историю: «И собрал чудотворец Гус сборную, и явил Руси диво дивное: превратил пешеходов юродивых в кавалерию марадоноподобную»

● Спустя 7 лет томичи выпустят вторую серию – и там тоже будет немало удачных строк:

«Забирайте мистрали – мы выгребем, Забирайте продукты – мы выживем. Даже презервативы – мы справимся! Все равно в них не те ощущения. Но забрать вам футбол – не получится! Не забрать того, чего нет у нас...» («Максимум», Встреча выпускников-2015 )

● За исключением 2008 года российским футболистам всегда доставалось в КВН – еще с 90-х. Дошло даже до конкретных песен о теплолюбивых спортсменах, получающих огромные деньги на скамейке – «Станция Спортивная» спела об этом в полуфинале-2009.

● Кажется, больше всего досталось сборной России после ЧМ-2002 – и не только футболистам. «Уральские Пельмени» на Летнем кубке-2002 этому посвятили целый блок домашки в стиле шоу «Окна»:

– Я не виноват, это мне просто Романцев такую установку дал. Вот Романцев виноват... – Как я тебе мог дать не ту установку, если я в это время курил?

● Большое количество соревнований в России стало, конечно, удачным поводом для шуток – больше всего оттоптались по Олимпиаде в Сочи. У «Примы» из Курска была посвящена этому целый конкурс с ключевой фразой: «Олимпиада – в Сочи? Господи, ну конечно! Как же мы сразу не догадались? Ведь это же так просто, а потому гениально. А самое главное – насколько это по-русски: провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках!» («Прима», 1/8 финала-2006 ).

● Оттуда же – песня про логотипы разных олимпийских видов спорта: «А это, братцы, вольная борьба».

● Еще один легендарный номер от «Примы» – «Каким был бы выпуск «Человек и Закон», если б сборная не проиграла Словении стыковой матч ЧМ» – в финале 2009-го:

– К ним приходили девки. Ну, вы знаете, какие девки... – Да! Может приходили к ним и девки – но уходили уже фанатки сборной России! Но хватит слушать этих недоумков, поговорим с футболистами. У нас в гостях герой этого матча: человек, который в тот доброполучный вечер выкурил 19 кальянов, автор семи забитых мячей – Василий Березуцкий. Василий, мы выиграли со счетом 4:3. Что случилось с вами во втором тайме?

● Но даже если сборная выходила на крупный турнир – ей все равно доставалось. «Триод и Диод» в Юрмале-2012 показал номер про русского болельщика в чемпионской раздевалке Испании на Евро:

«А знаете, может это и к лучшему, что мы проиграли? Потому что у каждого человека должна быть мечта. Я хочу, чтобы наши стали чемпионами. У меня есть мечта... Она мне еще от отца досталась».

● Впрочем, в КВН бывали и спортивные номера, которые просто выносили мозг. И ведь это даже не Высшая лига: Премьерка-2009, DasISTfak, «Охота на куниц с бумерангом».

А какие номера КВН о спорте запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях.

Видео: официальный канал КВН на ютубе

Фото: РИА Новости /Михаил Климентьев