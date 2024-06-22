📸🎥 Мбаппе и его маска ― уже история! Фанаты пришли на стадион в масках, прозвали Килиана Зорро и наделали море мемов

Для Килиана Мбаппе чемпионат Европы точно начался не так, как он рассчитывал. Капитан сборной Франции в игре с Австрией не смог забить , а ближе к концу заработал перелом носа после столкновения с Кевином Данзо.

После игры с Австрией Килиан задал подписчикам справедливый вопрос: «Есть идеи насчет маски?»

У фанатов были идеи – и какие! Смотрим лучшие варианты:

💭 «Вот такая».

💭 «Такая, Килиан».

💭 «Честно говоря, решать тебе, Килиан».

💭 «Бацинет с забралом, модель Romance of Alexander. Простой, элегантный, много места для лица и, возможно, один из лучших шлемов с точки зрения защиты носа».

💭 «Маска Марин Ле Пен?»

💭 «Выскажусь от лица каждого фаната футбола, маска Мбаппе должна быть такой».

Мбаппе быстро подлатали. Капитан появился уже на следующей тренировке сборной – как и ожидалось, в маске.

К сожалению, Килиан не был внимателен к предложениям фанатов и выбрал весьма скромный дизайн: цвета французского триколора, на висках инициалы и номер футболиста, а на лбу галльский петух.

Стильно, но недостаточно смело. Варианты болельщиков были любопытнее.

Даже в такой маске Килиан играть не смог бы. Согласно регламенту УЕФА , защитная маска футболиста должна быть однотонной. Француз в итоге остановился на классическом черном варианте.

В дизайне осталась лишь фамилия игрока и маленький флаг Пятой республики.

После встречи с Австрией французов ждал матч с Нидерландами. Мбаппе попал в заявку команды Дешама, но на поле не появился, зато активно помогал товарищам по команде с бровки.

А ведь фанаты сборной Франции уже успели влюбиться в образ Килиана в маске! На игру с Голландией французы пришли в самодельных масках. Первое место однозначно получает мальчишка, которому удалось из простого меню сделать точную копию первой маски Мбаппе.

А эти ребята вдохновились не только Килианом, но и Зорро.

Фанаты сочинили заряд о Мбаппе и наложили текст на мелодию из сериала «Зорро» 1957 года. Вот примерный перевод:

«Нападающий прямиком из Бонди. Приехал, чтобы разрывать на Евро. Свои голы он подписывает кончиком носа. Буква «М» – что означает «Мбаппе». Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе! Капитан в маске, который устанавливает свои правила. Мбаппе, Мбаппе! Ты будешь победителем Евро».

Флешмоб с масками поддержал Патрис Эвра. Экс-игрок «МЮ» анализировал матч Франции и Голландии в маске Мбаппе.

Разумеется, не обошлось без мемов. Чаще всего Килиана сравнивают с черепашками-ниндзя, некоторые фанатские шутки вышли очень удачными.

💭 «Мбаппе после того, как у него появилась маска. Микеланджело и Мбаппело».

💭 «Маска Мбаппе – главный мем Евро-2024».

💭 «К чему приводит глобальное изменение температуры».

У фанатов, вероятно, еще будет шанс увидеть Килиана в маске на поле. На групповом этапе у Франции осталась игра с Польшей. После двух матчей французы и голландцы набрали по четыре очка. Из группы может выйти три команды – «синие» точно будут в их числе.

Как вам фантазия болельщиков?