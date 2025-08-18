Франко Мастантуоно успел удивить партнеров всего за пару дней в «Мадриде». По данным Onda Cero, подопечных Хаби Алонсо крайне впечатлил уровень игры новичка на тренировках «королевского клуба».

Главный тренер на пресс-конференции отметил левую ногу аргентинца:

«Возможно, он получит игровое время в ближайшем матче, он точно привнесет в игру качество и энергию. За последние несколько дней я увидел в нем типичный аргентинский дух, плюс у него просто потрясающая левая нога».

В последнем тезисе уже смогли убедиться болельщики. По соцсетям расходятся видео с тренировки «Мадрида», на кадрах Франко отрабатывает удары левой.

Фанаты «Реала» даже сравнивают новичка с Лео Месси и другими звездами Ла Лиги:

💭 «Мне кажется, Гарет Бэйл был последним в Ла Лиге, кто владел левой ногой так же хорошо, как Мастантуоно».

💭 «В последнее время, помимо Месси, я не видел, чтобы кто-нибудь бил по мячу левой ногой так чисто, как это делает Мастантуоно».

💭 «Левая нога Мастантуоно – чистое волшебство».

Судя по реакции Алонсо на удары новичка, он с последним комментарием согласен.

Получится ли у парня в «Мадриде»?