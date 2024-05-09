Он просил ссылку на трансляцию, а теперь сыграет в финале ЛЧ: Хоселу из обычного болельщика стал главным героем «Мадрида» 💪

Вчера вечером «Реал Мадрид» в драматическом полуфинальном матче обыграл «Баварию» и теперь отправится в Лондон на «Уэмбли», чтобы побороться за 15-й кубок Лиги чемпионов.

Главным героем вечера стал Хоселу – арендованному игроку «Реала» сначала удалось сравнять счет на 88-й минуте, а потом вывести свою команду вперед на 91-й.

В сети сразу завирусилось фото футболиста с его отцом двухлетней давности, когда они отправились поддержать «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов в Париже в качестве болельщиков.

А также пост Хоселу в тогда еще Твиттере от 2012 года, в котором футболист просит хорошую ссылку, чтобы посмотреть трансляцию матча «Реала».

Остается только пожелать Хоселу успехов 1 июня на «Уэмбли» и поблагодарить за отличную мотивацию!