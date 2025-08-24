🎥 Фанаты «Овьедо» по-королевски встретили автобус «Мадрида». Это благодарность за спасение клуба 13 лет назад

«Реал Овьедо» вернулся в Ла Лигу спустя 24 года. За это время «синие» скатились в подвалы испанских дивизионов, из-за колоссальных финансовых проблем клуб оказался на грани исчезновения.

Для спасения «Овьедо» нужно было найти 2 млн евро всего за две недели. За сбор средств взялись болельщики, бывшие игроки, например, Хуан Мата, соперники тоже помогли.

В 2012 году «Мадрид» пожертвовал «синим» 100 тысяч евро. На аукционе были проданы футболки игроков первой команды, все средства, разумеется, передали «Овьедо». Так же поступили с выручкой от товарищеского матча между клубами, игра с испанским грандом привлекла к «Овьедо» интерес инвесторов.

«Я всегда буду благодарен Флорентино [Пересу] за те жесты, которые он сделал в нашу сторону в 2012 году», – делится Тони Фидальго, тогда занимавший пост президента «карбайонцев».

Болельщики тоже ничего не забыли. Перед игрой с «королевским клубом» в 2025-м тысячи фанатов «синих» тепло встретили автобус «сливочных» возле стадиона.

Красивая история.