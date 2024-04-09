Хоселу похвалил Беллингема, но отметил, что «Мадрид» силен и без Джуда. Испанец рассказал, как для него важно играть за «Реал»

В интервью The Guardian Хоселу не согласился с журналистом, который сравнил Беллингема с Дефо и Краучем:

«Джуд игрок совсем другого класса. Физически он невероятен. Он очень скромный, отличный товарищ по команде. С первого дня в «Мадриде» он пытался говорить по-испански. Он тронул наши сердца: он совершенно особенный. Я выучил английский, когда играл в Англии, так что мы с ним много общаемся, стараюсь ему помогать».

При этом Хоселу считает, что «Мадрид» может побеждать и без Джуда благодаря глубине состава:

«Джуд может добиться всего, к чему стремится. У него есть потенциал стать по-настоящему важным игроком для сборной Англии и «Мадрида». Он дает нам нечто большее, проявляет себя не только как бомбардир. Все наши соперники предпочли бы не видеть его на поле.

Однако, когда он отсутствовал, мы продолжали побеждать. У «Мадрида» есть решение для любой ситуации, и это важно. Даже в рамках одного и того же состава главный тренер может что-то изменить. Анчелотти видит то, чего не видят остальные. Идет 20-я минута матча, он раздает указания: «Ты идешь сюда, ты идешь туда».

Испанец сказал пару слов и о себе:

«Когда я дебютировал в Испании, моя жена плакала от счастья. Мы через многое прошли. Когда на достижение цели уходит много времени, начинаешь больше ценить то, что имеешь. Мне не 20 лет, у меня за плечами карьера. Холод, снег, дождь. И вот мы здесь. Мы дома. Семья моей жены здесь, в Мадриде, недалеко, наш дом тоже здесь. У нас никогда такого не было.

Физически я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Мне только что исполнилось 34 года, но я этого не чувствую. Пятнадцать лет назад никто бы не подписал контракт с 34-летним игроком, но сейчас это возможно.

Жизнь меняется. У меня двое детей: в девять часов ты укладываешь их спать и сам ложишься спать. Ты приспосабливаешься к тому, что требует от тебя твой организм. Стать игроком «Мадрида» в 33-34 года непросто, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Во мне все еще живет футбол».

Сейчас «Мадрид» арендует нападающего у «Эспаньола». Сообщается, что «Реал» хочет оставить испанца в команде. Клуб ценит Хоселу сразу по нескольким причинам .