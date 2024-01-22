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«Третьего варианта не было»: спортивный директор «Аль-Насра» подтвердил, что Модрич мог перейти в Саудовскую лигу

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Прошлым летом Модрич продлил контракт с «Мадридом» еще на один сезон. Действующее соглашение хорвата с «королевским клубом» рассчитано до июня 2024 года.

Лука мог перебраться в Саудовскую Аравию, но предпочел остаться в «Реале», получив соответствующее предложение от «сливочных».

Горан Вучевич, спортивный директор «Аль-Насра», рассказал о переговорах клуба из Эр-Рияда с Модричем:

«Да, это правда. Лука, действительно, был близок к переходу в «Аль-Наср». Мы очень хотели его подписать. Мы несколько раз общались с ним при всем уважении к «Реалу», который всегда был приоритетом Модрича. У нас были честные отношения, мы встречались в Мадриде и Эр-Рияде перед чемпионатом мира в Катаре.

На этих встречах присутствовали владельцы клуба, Модрич и я. Лука сказал нам, что у него нет третьего варианта, только «Реал» и «Аль-Наср». Он сказал, что «Мадрид» для него на первом месте, если бы он не остался [в «Реале»], он бы перешел [в «Аль-Наср»]. Это вся правда».

Сейчас хорватскому полузащитнику 38 лет. В этом сезоне он провел 24 матча, в которых забил гол и отдал шесть ассистов. По информации Relevo, летом Лука попрощается с «королевским клубом».

Как считаете, «Реалу» стоит продлить контракт с Модричем?

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Еще на год продлевать надо
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