🚨 Продление Винисиуса – приоритетная цель «Реала». Руководство считает, что Хаби Алонсо несправедлив с бразильцем 😳

Неожиданные новости приносят газеты Carrusel Deportivo и Cadena SER.

Мадридский «Реал» поставил приоритетной целью продление контракта Винисиуса.

Руководство считает, что Хаби Алонсо плохо справляется с бразильцем и несправедлив по отношению к нему.

Мнения фанатов «Реала» разделились.

💭 «Я думаю, что Хаби – тот, к кому здесь относятся несправедливо. Все довольно просто: ты плохо играешь – оказываешься на скамейке».

💭 «Мне смешно, когда я вижу статьи, в которых говорится, что «Мадрид» хочет продать Вини или фанаты требуют его ухода. «Реал» ни за что не отпустит надежного вингера. Аналогично по Мбаппе и Беллингему – они неприкасаемые. Фанаты должны понять, что решают не они, а Перес».

💭 «Не так много игроков, которые вносят столь большой вклад в наш успех. Мы должны ценить его, каждый клуб мечтал бы иметь Вини».

💭 «Этот парень так раздражает меня, когда тормозит атаку или пытается обвести сразу четверых. Винисиус не может играть вместе с Мбаппе».

💭 «В этом причина успеха «Реала». Они не слушают соцсети».