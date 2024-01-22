Все обсуждают судейство в матче «Реал» - «Альмерия». 😨 А что насчет реакции Гюлера? Он не вышел на поле, выбросил манишку и ушел в раздевалку 🚪

Пока «Реал Мадрид» праздновал волевую победу над «Альмерией», одному из игроков, похоже, было не до радости.

Зовут его Арда Гюлер.

Юноша эмоционально отнесся к успеху команды, но совершенно с другой стороны. Пока его партнеры по команде отмечали победу, яростный Гюлер сорвал манишку и отправился в подтрибунное помещение.

Вероятно, что Гюлер был разочарован количеством игрового времени в игре с «Альмерией», которое составило ноль минут. При этом Арда довольно долго разминался, ожидая выхода на поле во втором тайме.

После того, как «Реал Мадрид» сделал свою пятую и последнюю замену в игре, Гулер снял замену, бросил ее на пол, а затем ворвался в туннель.

С расстроенным видом он пошел в раздевалку.

А теперь представьте, что было бы, если б это сделал Криштиану Роналду?

Прощаем молодого турка или нужно наказание?