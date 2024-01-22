Все обсуждают судейство в матче «Реал» - «Альмерия». 😨 А что насчет реакции Гюлера? Он не вышел на поле, выбросил манишку и ушел в раздевалку 🚪
Пока «Реал Мадрид» праздновал волевую победу над «Альмерией», одному из игроков, похоже, было не до радости.
Зовут его Арда Гюлер.
Юноша эмоционально отнесся к успеху команды, но совершенно с другой стороны. Пока его партнеры по команде отмечали победу, яростный Гюлер сорвал манишку и отправился в подтрибунное помещение.
Вероятно, что Гюлер был разочарован количеством игрового времени в игре с «Альмерией», которое составило ноль минут. При этом Арда довольно долго разминался, ожидая выхода на поле во втором тайме.
После того, как «Реал Мадрид» сделал свою пятую и последнюю замену в игре, Гулер снял замену, бросил ее на пол, а затем ворвался в туннель.
С расстроенным видом он пошел в раздевалку.
А теперь представьте, что было бы, если б это сделал Криштиану Роналду?
Прощаем молодого турка или нужно наказание?
Гюлер же ещё очень молод. Тем более травмы были. Трудиться нужно и уважать командный дух и своих партнёров и щепотку везения. тогда всё получится