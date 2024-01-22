Говорит Мадрид
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Все обсуждают судейство в матче «Реал» - «Альмерия». 😨 А что насчет реакции Гюлера? Он не вышел на поле, выбросил манишку и ушел в раздевалку 🚪

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Пока «Реал Мадрид» праздновал волевую победу над «Альмерией», одному из игроков, похоже, было не до радости.

Зовут его Арда Гюлер.

Юноша эмоционально отнесся к успеху команды, но совершенно с другой стороны. Пока его партнеры по команде отмечали победу, яростный Гюлер сорвал манишку и отправился в подтрибунное помещение.

Вероятно, что Гюлер был разочарован количеством игрового времени в игре с «Альмерией», которое составило ноль минут. При этом Арда довольно долго разминался, ожидая выхода на поле во втором тайме.

После того, как «Реал Мадрид» сделал свою пятую и последнюю замену в игре, Гулер снял замену, бросил ее на пол, а затем ворвался в туннель.

С расстроенным видом он пошел в раздевалку.

А теперь представьте, что было бы, если б это сделал Криштиану Роналду?

Прощаем молодого турка или нужно наказание?

20 комментариев
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Если все так, то рановато парень начал)
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Ответ xDe xDe
Ну, тут палка о двух концах. С одной стороны, конечно, Гюлеру ещё рано-рано недовольствовать, да ещё и так демонстративно-неуважительно. Он и в команде всего ничего, веса ещё особого в коллективе не имеет, и полсезона провёл на травмах. С другой - после его выздоровления Карло действительно его выпускает меньше, чем мог бы. А в матче с той же Альмерией не думаю, что от турка было бы толку меньше, чем от того же Себальоса, которого выпустили. В предыдущем (перед Атлетико) матче кубка Гюлер себя показал очень здорово.
Себальос состоявшийся футболист , он знает что делать особенно в таких встречах . Ему Анчелотти доверял выход в полуфинале против МС . А тут Турецкий хрупкий мальчик с самомнением ,который еще и на другой позиции играет и не умеет в защиту . Пошел ка он на х е р с такими закидонами звезды , а вот Нико Паса хочется увидеть .
+12
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+11
Ну, тут палка о двух концах. С одной стороны, конечно, Гюлеру ещё рано-рано недовольствовать, да ещё и так демонстративно-неуважительно. Он и в команде всего ничего, веса ещё особого в коллективе не имеет, и полсезона провёл на травмах. С другой - после его выздоровления Карло действительно его выпускает меньше, чем мог бы. А в матче с той же Альмерией не думаю, что от турка было бы толку меньше, чем от того же Себальоса, которого выпустили. В предыдущем (перед Атлетико) матче кубка Гюлер себя показал очень здорово.
+9
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в этом матче его спецом травмировали бы и опять вылетел бы
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Не знаю, что сделал бы Роналду, но Месси сразу бы схватил кого-нибудь за шею и начал душить
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Не правильно конечно это. Понятны чувства Арды, конечно ему хочется участвовать в этом, а не наблюдать со скамейки или при разминке с кромки поля. Но все же нужно держать себя в руках. Надеюсь Карло сдержит слово и действительно в ближайшее время предоставит ему шанс.
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Не помню, чтобы в Реале было к месту выкобеливаться. Коллективное мышление другое, такое поведение порицается и быстро ставиься на место. Предположу, что Папе Карло даже делать ничего не придётся - отцы вчё сделают до него. И будет мальчик пай.
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Ответ Brigande
Себальос состоявшийся футболист , он знает что делать особенно в таких встречах . Ему Анчелотти доверял выход в полуфинале против МС . А тут Турецкий хрупкий мальчик с самомнением ,который еще и на другой позиции играет и не умеет в защиту . Пошел ка он на х е р с такими закидонами звезды , а вот Нико Паса хочется увидеть .
Я потому и говорю, это в любом случае было лишнее.
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еще пару матчей посидит успокоится
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а что ему обещали? я просто не в курсе? для молодого заиграть в Реале это ведь квест. Нужно терпеть и трудиться. Кто то устаёт быть игроком ротации и учитывая возраст считает что пора бы уже быть кем то больше, чем просто опекуном Месси. (см.Ковачич). Кто то может наговорить громких слов, а потом через аренды вернуться и смириться с тем что ты лишь шестой выбор в центр поля и довольствоваться этим. (Себальос). Можно воспользоваться тем что Модрич чуть подсдал, конкуренты кто ушёл, кто слабее и вот через несколько лет ты отдаешь голевую на победный в финале ЛЧ. (Вальверде).
Гюлер же ещё очень молод. Тем более травмы были. Трудиться нужно и уважать командный дух и своих партнёров и щепотку везения. тогда всё получится
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Я думаю Рюдигер уже объяснил малышу, почем фунт изюма. Рамос бы вообще убил на месте.
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Надо бы его в Альмерию в аренду до конца сезона отправить, это было бы отличным уроком для таких звёзд малолетних.
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Ответ Артём Поддубный
Неудивительно что у парня бомбит, половину сезона восстанавливаться, а теперь мариновать банку даже в тех матчах, в которых он мог бы и в старте играть. Очень уважительно отношусь к работе проделанной в этом сезоне Карло Анчелотти, но накой было выпускать полность стартовый состав в игре с явным аутсайдером. Браим, по делу заслужил играть отдельные матчи в старте, да и Гюлер с Себальосом не должны вечно сидеть на банке, а дальше финальная часть сезона и ещё меньше минут для запасных игроков. Короче я полностью за Гюлера в данной ситуации, вот только не нужно делать это на глазах у публики, себе только хуже сделает.
а не слишком ли круто он себя повёл. Да Карло ошибся, выставил тех же игроков, которые очень сильно устали. потом начал всё это исправлять. Команда вытянула этот матч и сохранила задел, ведь конкуренты очков не потеряли в эти выходные. и в такой радостный момент он нуходит, а не радуется со всеми. С таким отношением тяжело будет ему
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Ответ Rishat Ganiev
а не слишком ли круто он себя повёл. Да Карло ошибся, выставил тех же игроков, которые очень сильно устали. потом начал всё это исправлять. Команда вытянула этот матч и сохранила задел, ведь конкуренты очков не потеряли в эти выходные. и в такой радостный момент он нуходит, а не радуется со всеми. С таким отношением тяжело будет ему
я тоже согласен что такое поведение было не то что лишним, оно было недопустимым. я просто говорю что и парня можно понять, ведь ему обещали немного другое когда подписывали.
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Ответ ЧИКО
А вот выписать ему надо острых … здюлей…. Такие молокососы, слишком много на себя берут… Видели мы уже одного турецкого Арда, он тоже любил повыпенлриваться…
а может просто кое кому надо напомнить Баварию? он видимо забыл как это было? он может это увидеть ещё раз.
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