Говорит Мадрид
Блог

Драма игроков «Мадрида» на ЧМ. Модрич помог Ливаковичу отразить пенальти Родриго, а затем нашел нужные слова для поддержки одноклубника

Родриго Родриго
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Ла Лига Ла Лига
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Катарский Мундиаль подарил поклонникам футбола много драматичных сюжетов. Фанатам «Мадрида» особенно запомнился эпизод после финального свистка матча 1/4 финала турнира.

Хорватия и Бразилия довели игру до серии пенальти. Первым из бразильцев к точке подошел Родриго, но Доминик Ливакович отразил удар вингера «Реала». А вот Лука Модрич свой одиннадцатиметровый реализовал. В результате в 1/2 ЧМ прошла Хорватия.

Netflix рассказал подробности той серии пенальти в документальном фильме о катарском мундиале Captains Of The World. Ливакович признался, что Модрич помог ему отразить удар Родриго:

«[Когда Родриго подошел к точке] Я посмотрел в центр поля. Это не было заранее запланировано, но Лука показал мне, куда он [Родриго] будет бить. Лука никогда не ошибается».

Разумеется, Модрич был рад победе своей сборной, но злорадствовать не стал. Капитан успокаивал своего одноклубника после финального свистка.

Авторы фильма Netflix также раскрыли ободряющие слова, которыми Лука пытался поддержать разбитого Родриго: «Все в порядке. Ты вернешься более сильным. Я люблю тебя. Я люблю тебя, сынок. Вперед!»

Хорватия прошла в 1/2 чемпионата мира, где уступила Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место команда Модрича справилась со сборной Марокко, для многих ставшей сенсацией турнира. Хорваты обыграли соперника со счетом 2:1.

А какой эпизод катарского ЧМ с участием футболистов «Реала» запомнился вам?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий