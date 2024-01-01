Драма игроков «Мадрида» на ЧМ. Модрич помог Ливаковичу отразить пенальти Родриго, а затем нашел нужные слова для поддержки одноклубника

Катарский Мундиаль подарил поклонникам футбола много драматичных сюжетов. Фанатам «Мадрида» особенно запомнился эпизод после финального свистка матча 1/4 финала турнира.

Хорватия и Бразилия довели игру до серии пенальти. Первым из бразильцев к точке подошел Родриго, но Доминик Ливакович отразил удар вингера «Реала». А вот Лука Модрич свой одиннадцатиметровый реализовал. В результате в 1/2 ЧМ прошла Хорватия.

Netflix рассказал подробности той серии пенальти в документальном фильме о катарском мундиале Captains Of The World. Ливакович признался, что Модрич помог ему отразить удар Родриго:

«[Когда Родриго подошел к точке] Я посмотрел в центр поля. Это не было заранее запланировано, но Лука показал мне, куда он [Родриго] будет бить. Лука никогда не ошибается».

Разумеется, Модрич был рад победе своей сборной, но злорадствовать не стал. Капитан успокаивал своего одноклубника после финального свистка.

Авторы фильма Netflix также раскрыли ободряющие слова, которыми Лука пытался поддержать разбитого Родриго: «Все в порядке. Ты вернешься более сильным. Я люблю тебя. Я люблю тебя, сынок. Вперед!»

Хорватия прошла в 1/2 чемпионата мира, где уступила Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место команда Модрича справилась со сборной Марокко, для многих ставшей сенсацией турнира. Хорваты обыграли соперника со счетом 2:1.

А какой эпизод катарского ЧМ с участием футболистов «Реала» запомнился вам?