Хоселу стал лучшим в игре с «Унионом». Прежде чем отдать награду испанцу, Анчелотти подколол своего игрока

«Мадрид» вышел в 1/8 Лиги чемпионов с первого места. В заключительном туре «сливочные» на выезде одолели «Унион» со счетом 3:2.

Матч получился весьма динамичным. В концовке первого тайма Модрич не смог реализовать пенальти, а Кевин Фолланд уже в ответной атаке открыл счет. Во втором тайме Хоселу оформил дубль, на гол Крала ответил Себальос.

Лучшим игроком матча был признан Хоселу. Награду нападающий получил из рук своего тренера. Но прежде чем вручить приз, Анчелотти подшутил над своим подопечным.

Дон Карло с фирменным прищуром и легкой улыбкой заявил: «Это [награда] мое». Тренер немного покрасовался со статуэткой перед репортерами, а затем все же отдал приз Хоселу.

Разумеется, в послематчевом интервью тренер похвалил нападающего:

«Хоселу продемонстрировал свои качества, он отлично действует в завершении. Когда команды плотно обороняются, как это было во втором тайме, он нам здорово помогает. В первом тайме мы показывали очень хороший футбол, но не слишком активно использовали Хоселу. Он хорошо начал сезон и важен для нас».

В этом сезоне Хоселу провел 21 матч за «королевский клуб», на его счету – 8 голов и 2 ассиста.

Как вам игра испанца на этом отрезке?