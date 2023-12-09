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Ведущая «Реал Мадрид»-ТВ прославилась «случайными» показами груди. Оставляла пуговицу в плохом состоянии и делала выдох

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Грасиэла Альварес – одна из самым известных болельщиц мадридского «Реала». Окончила университет Бургоса по специальности аудиовизуальная коммуникация и получила степень магистра журналистики в университете короля Хуана Карлоса.

Помимо родного испанского языка, в совершенстве владеет английским и итальянским. Карьеру на ТВ начала на новостном канале, затем перешла на спортивный, а в 2016-м подписала контракт с «Реал Мадрид ТВ», где появлялась в программе «90 минут».

В 2020-м шоу закрыли из-за коронокризиса, но болельщики «Мадрида» вряд ли забудут перформансы Альварес с пуговицами.

Грасиэла, вероятно, намеренно оставляла верхнюю пуговицу в плохом состоянии, чтобы та «случайно» отлетела во время эфира. В каждом из эпизодов можно заметить, как ведущая делает вдох и выпрямляет осанку, после чего пуговица отрывается.

В 2021-м Альварес ушла на Twitch, где до сих пор ведет прямые трансляции из онлайн-игр.

14 комментариев
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Ну а что, эффектно и зрителям в радость)
+39
-1
+38
Когда есть, что посмотреть, почему бы и не показать? Лучше так, чем через онлифанс известность получать
+15
0
+15
Черданцев , твой выход!
+9
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Ну а для чего они ещё нужны в спортивных передачах
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Ответ Анатолий Конь
Черданцев , твой выход!
предлагаешь ему пуговки на ширинке ослабить и напрячься в нужный момент? Не сможет, он вообще мало что хорошо делает.
+4
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+4
Ответ Александр Бородин
Показала бы сразу уже сиськи, че там пуговица эта, толку то
это другое, за деньги и отдельно
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Ответ corazón blanco
Ну а что, эффектно и зрителям в радость)
Показала бы сразу уже сиськи, че там пуговица эта, толку то
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кто знает, на канале realmadridtv в 2007 годах была симпатичная девушка, кто она?
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когда совместили приятное с полезным ))
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стопудов в проне и на площадках типа онлифанс, бусти или фансли уже успела заработать на контенте
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Не вижу ничего плохого
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Ответ Александр Бородин
Показала бы сразу уже сиськи, че там пуговица эта, толку то
у неё есть запрещенный тг канал. там и покажет
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Ответ Анатолий Конь
Черданцев , твой выход!
Ну и фантазии 🗿
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Ответ Kivan1976
Когда есть, что посмотреть, почему бы и не показать? Лучше так, чем через онлифанс известность получать
Там тоже норм 👌
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