Перед переходом в «Реал» Эндрик провел блистательный сезон и стал рекордсменом чемпионата Бразилии
Скоро будет радовать болельщиков Мадрида.
Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.
«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.
17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.
Рекордсменом по этому показателю остается Роналдо – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.
Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии.
Напомним, летом 2024 года – по достижении 18 лет – Эндрик присоединится к «Реалу».