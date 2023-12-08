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Перед переходом в «Реал» Эндрик провел блистательный сезон и стал рекордсменом чемпионата Бразилии

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Скоро будет радовать болельщиков Мадрида.

Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Рекордсменом по этому показателю остается Роналдо – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.

Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии.

Напомним, летом 2024 года – по достижении 18 лет – Эндрик присоединится к «Реалу».

2 комментария
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Стать вторым после Зубастика - более чем достойный результат, как по мне.
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Ну вот и прекрасно. А Мбаппе пусть к саудитам дует.
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