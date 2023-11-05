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Марсело спросили, что важнее: Кубок Либертадорес вместе с «Флуминенсе» или трофеи с «Реалом». Ответ защитника вышел очень эмоциональным

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«Мадрид» знает».

Легендарный защитник «Реала» Марсело покинул мадридцев в 2022 году. Он недолго поиграл за греческий «Олимпиакос», но вскоре вернулся в Бразилию, чтобы вновь сыграть за клуб своего детства «Флуминенсе».

И вот 4 ноября Марсело в составе родной команды завоевал первый крупный трофей — Кубок Либертадорес. Сразу после игры 35-летнего футболиста спросили, что для него важнее: этот титул или же 25 трофеев со «сливочными». Защитник ответил невероятно эмоционально:

«Реал» поймет. Это самый важный титул для меня на клубном уровне, потому что «Флуминенсе» — клуб, который меня воспитал.

«Мадрид» знает, что он всегда будет в моем сердце, но «Флуминенсе»… Даже трудно подобрать слова. Это двойное счастье».

Марсело начал свою карьеру в 13 лет, вступив в академию «Флуминенсе». В 18 он перешел в «Реал» и за 15 лет он стал самым титулованным игроком в истории клуба, завоевав все возможные трофеи.

Но только теперь он добился всего, о чем мог мечтать. В интервью Globo игрок сказал:

«У меня был долг перед «Флуминенсе». Это было предначертано... Я много работал, многие меня критиковали. Но у меня все входит в одно ухо и выходит из другого. Сегодня «Флуминенсе» — победитель Либертадорес».

Лучший!

5 комментариев

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Геннадий Тимченко
он не мог сказать по другому - кубок Либертадорес это не сравнить с кубком, который дали Месси в МЛС
+9
-4
+5
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corazón blanco
Очень счастлив за Марсело. Прославлял славный бразильский клуб в Европе, будучи его воспитанником стал легендой Мадрида, а затем вернулся в родной клуб и помог выиграть первые в истории клуба Кубок Либертадорес.
+4
0
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olzhas.gtl@icloud.com
Красавчик
+2
0
+2
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Latif Kulobi
Очен рад за ЛЕГЕНДУ👍
0
0
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Bunyod Turgunov
Ответ Геннадий Тимченко
он не мог сказать по другому - кубок Либертадорес это не сравнить с кубком, который дали Месси в МЛС
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