📸🎥 «Мадрид» выпустил коллекцию с Marvel. Вдохновлялись Тором

«Мадрид» продолжает сотрудничество с одним из крупнейших издателей комиксов – Marvel. Ноябрьскую коллекцию для «королевского клуба» Adidas посвятил Тору, основной элемент дизайна – ярко-оранжевые молнии.

В капсульную коллекцию вошли: предматчевая кофта, футболки в разной расцветке, а также штаны, худи и шорты. При заказе вещи из коллекции болельщики получат комикс о приключениях супергероев с футболистами «Мадрида».

Самой дорогой позиций оказался свитер, за него придется выложить 110 евро.

Такую кофту можно приобрести за 90 евро.

Остальные вещи – в диапазоне от 40 до 70 евро.

Подопечные Алонсо уже примерили обновки.

Приобрели бы себе какую-нибудь вещичку?