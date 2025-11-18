📸🎥 «Мадрид» выпустил коллекцию с Marvel. Вдохновлялись Тором
«Мадрид» продолжает сотрудничество с одним из крупнейших издателей комиксов – Marvel. Ноябрьскую коллекцию для «королевского клуба» Adidas посвятил Тору, основной элемент дизайна – ярко-оранжевые молнии.
В капсульную коллекцию вошли: предматчевая кофта, футболки в разной расцветке, а также штаны, худи и шорты. При заказе вещи из коллекции болельщики получат комикс о приключениях супергероев с футболистами «Мадрида».
Самой дорогой позиций оказался свитер, за него придется выложить 110 евро.
Такую кофту можно приобрести за 90 евро.
Остальные вещи – в диапазоне от 40 до 70 евро.
Подопечные Алонсо уже примерили обновки.
Приобрели бы себе какую-нибудь вещичку?
Такие коллабы клепает H&M, за 90€ полная фигня