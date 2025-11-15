1 мин.

🎥 Карвахаль собрал идеального игрока. Решил пройтись по легендам «Мадрида»

Дани Карвахаль после восстановления от травмы «крестов» получил очередное повреждение, из-за которого не смог отправиться в расположение сборной Испании на матчи отбора ЧМ-2026. Сообщается, что в этом году он на поле не появится. 

Капитан не теряет времени зря, во время международного перерыва он заглянул в гости к блогеру Дави Суаресу, где защитника попросили составить идеального футболиста. Ограничений у Дани не было, он мог выбрать качества любого игрока.

Но Карвахаль предпочел называть исключительно представителей «королевского клуба».

Левая нога: «Хамес Родригес». 

Правая нога: «Тони Кроос»

Скорость: «Гарет Бэйл»

Физика: «Серхио Рамос. Я у него конкуренцию не выиграю».

Техника: «Марсело».

Менталитет: «Криштиану Роналду».

Футбольный интеллект: «Лука Модрич».

Получился у Дани совершенный игрок «Мадрида»?

