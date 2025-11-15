🎥 Карвахаль собрал идеального игрока. Решил пройтись по легендам «Мадрида»
Дани Карвахаль после восстановления от травмы «крестов» получил очередное повреждение, из-за которого не смог отправиться в расположение сборной Испании на матчи отбора ЧМ-2026. Сообщается, что в этом году он на поле не появится.
Капитан не теряет времени зря, во время международного перерыва он заглянул в гости к блогеру Дави Суаресу, где защитника попросили составить идеального футболиста. Ограничений у Дани не было, он мог выбрать качества любого игрока.
Но Карвахаль предпочел называть исключительно представителей «королевского клуба».
Левая нога: «Хамес Родригес».
Правая нога: «Тони Кроос»
Скорость: «Гарет Бэйл»
Физика: «Серхио Рамос. Я у него конкуренцию не выиграю».
Техника: «Марсело».
Менталитет: «Криштиану Роналду».
Футбольный интеллект: «Лука Модрич».
Получился у Дани совершенный игрок «Мадрида»?
Левая нога: Ференц Пушкаш
Правая нога: Мичел
Скорость: Франсиско Хенто
Физика: Хосе Сантамария
Техника: Раймонд Копа
Менталитет: Рауль
Футбольный интеллект: Альфредо Ди Стефано
Бейл быстрейший в истории футболист. Не путать со взрывным.