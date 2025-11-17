🎥 Папа Мбаппе спел на легендарной сцене Парижа. Венгер тоже выступил

Семья Мбаппе полна талантов. Мама – успешная бизнесвумен, сыновья Килиан и Этан выросли в звезд футбола, а папа, как оказалось, неплохо поет.

В легендарном концертном зале Парижа «Олимпия» прошел концерт Premiers de Cordée – благотворительной организации, которая через спорт помогает больным детям. Все собранные с мероприятия средства, разумеется, пойдут на поддержку подопечных организации.

На сцене тем вечером появился и Вилфрид Мбаппе. Спел очень даже неплохо, тем более для непрофессионала.

Футбольное сообщество на концерте также представила абсолютная легенда – Арсен Венгер. Ему, правда, сольный номер не доверили.

Провели время с пользой для общества.

Как вам вокал папы Мбаппе?