«Реал» определился с профилем нового правого защитника. Вот 2 игрока, кто подходит лучше остальных

Прошло всего два месяца со старта сезона-2023/24, но «Реал» уже строит планы на лето по усилению состава. По информации Relevo, «лос бланкос» определились с профилем следующего правого защитника.

Новый игрок должен быть молодым, физически сильным и с потенциалом продажи, предпочтительно из Бундеслиги или Лиги 1. Кроме того, он должен быть готов к ротации с Дани Карвахалем в течение ближайших двух лет.

Джуни Калафат – организатор большинства последних трансферов «Мадрида» – считает, что Рис Джеймс стал идеальной целью, но осуществить его переход будет довольно сложно. Его стоимость составит более 70 млн евро.

А вот Жереми Фримпонг – это то, что нужно. Ему 22 года, он молод и перспективен, в этом сезоне за 10 матчей в составе «Байера» набрал 4+4 балла. Более того, он играет под руководством Хаби Алонсо, который, по слухам, в следующем сезоне приедет на «Бернабеу» и в теории может забрать голландского защитника с собой.

Что касается цены на Фримпонга, то она вполне разумна и составляет 45 млн евро. Недавно Фримпонг также заявил, что хотел бы когда-нибудь играть вместе с Винисиусом. Совпадение, не так ли?