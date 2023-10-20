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«Реал» определился с профилем нового правого защитника. Вот 2 игрока, кто подходит лучше остальных

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Прошло всего два месяца со старта сезона-2023/24, но «Реал» уже строит планы на лето по усилению состава. По информации Relevo, «лос бланкос» определились с профилем следующего правого защитника.

Новый игрок должен быть молодым, физически сильным и с потенциалом продажи, предпочтительно из Бундеслиги или Лиги 1. Кроме того, он должен быть готов к ротации с Дани Карвахалем в течение ближайших двух лет.

Джуни Калафат – организатор большинства последних трансферов «Мадрида» – считает, что Рис Джеймс стал идеальной целью, но осуществить его переход будет довольно сложно. Его стоимость составит более 70 млн евро.

А вот Жереми Фримпонг – это то, что нужно. Ему 22 года, он молод и перспективен, в этом сезоне за 10 матчей в составе «Байера» набрал 4+4 балла. Более того, он играет под руководством Хаби Алонсо, который, по слухам, в следующем сезоне приедет на «Бернабеу» и в теории может забрать голландского защитника с собой.

Manchester United target Jeremie Frimpong is 'outstanding talent'

Что касается цены на Фримпонга, то она вполне разумна и составляет 45 млн евро. Недавно Фримпонг также заявил, что хотел бы когда-нибудь играть вместе с Винисиусом. Совпадение, не так ли?

3 комментария

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corazón blanco
Однозначно Фримпонг. Тем более был бы отличный трансфер под Хаби Алонсо.
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xDe xDe
А стоимость Фримпонга не выше? Емнип, у него ведь продлён контракт.
Если же выбирать между ним и Джеймсом - однозначно нидерландец. Моложе, увереннее в обороне, атлетичнее, менее травматичен, чем британец. И, самое главное, даже если закрыть глаза на остальные нюансы - Джеймса выдернуть почти нереально, и это будет ОЧЕНЬ дорого.
+1
0
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