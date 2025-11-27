Алонсо начал исправлять атмосферу в «Мадриде». Действия тренера, похоже, сработали

В последнее время пресса активно писала о напряженных отношениях между раздевалкой «Мадрида» и Хаби Алонсо. Сообщалось даже, что целая группа игроков выступает против нового тренера.

Главным оппонентом Алонсо журналисты называли Винисиуса: в класико, например, бразилец психанул из-за замены, даже угрожал уйти из команды . Тренер и футболист тогда друг друга проигнорировали.

Если верить свежим инсайдам, Хаби взялся за исправление ситуации. По сведениям журналиста Эду Агирре, за два последних дня главный тренер провел несколько коротких встреч с подопечными, чтобы обсудить все насущные вопросы.

Алонсо собирал футболистов небольшими группами – по три или четыре человека. Испанец хочет быть ближе к команде, общение с игроками в маленьких группах позволило тренеру услышать и лучше понять каждого. Как добавляет Агирре, футболисты жест тренера оценили, атмосфера заметно улучшилась.

В пятом туре лигового этапа ЛЧ «Мадрид» со счетом 3:4 справился с «Олимпиакосом». После тяжелой победы Алонсо с Винисиусом дали друг другу пять и тепло обнялись . Может, инициатива Хаби сработала, а может, мужчины просто радовались победе.

Как бы то ни было, приятно видеть такие отношения в команде.