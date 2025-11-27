🎥 «Мадрид» в прайме VS «Реал» Алонсо. Выбирают Марсело и Тони Кроос

Марсело и Тони Кроос воссоединились на полях немецкой медиалиги. Экс-дуэт «королевского клуба» даже организовал гол , а бразилец вообще оформил хет-три.

Местная медиа-команда устроила для легенд «сливочных» челлендж: им нужно было выбрать между футболистами праймового «Мадрида» и подопечными Хаби Алонсо. Легенды задачку исполнили со скромностью и чувством юмора.

Между Кейлором Навасом и Тибо Куртуа выбрали костариканца, Дани Карвахаль не оставил шансов Тренту Александер-Арнолду. Рафаэля Варана Марсело без раздумий предпочел Тони Рюдигеру, а вот Кроос свой голос отдал соотечественнику. Серхио Рамос, разумеется, обошел Дина Хейсена.

Дальше стало сложнее. Ведущий назвал пару Марсело – Альваро Каррерас: сам бразилец выбрал молодого игрока, а Кроос предпочтение отдал экс-одноклубнику. Марсело при этом отметил, что лучшим в истории на своей позиции считает не себя, а Роберто Карлоса. А в битве Крооса с Джудом Беллингемом легенды с улыбкой единогласно выбрали англичанина.

Каземиро без проблем обошел Орельена Тчуамени. Между Лукой Модричем и Феде Вальверде выбрали второго – так решил Марсело. А Гарета Бэйла парни предпочли Родриго. Бензема легенды поставили выше Килиана Мбаппе, отметив статус и разноплановость Карима. В конце сравнили Криштиану Роналду и Винисиуса, победителем, конечно, вышел португалец.

Праймовый «Мадрид» обошел нынешнюю команду со счетом 8:4. Как отметил Марсело, сравнивать тот «Реал» с кем-либо – задачка очень сложная.

Как вам ответы легенд?