Мбаппе призывал игроков «Мадрида» быть активнее при 2:2 с «Эльче». В конце сгорел из-за судейства

Пресса не первую неделю пишет об испортившейся атмосфере в раздевалке «Мадрида». Как сообщал Ромен Молина, Хаби Алонсо взялся за дисциплину: многое из того, что игрокам разрешал Карло Анчелотти , при новом тренере попало под запрет.

Теперь Аранча Родригес пишет , что в раздевалке появилась целая группа футболистов, недовольных испанским специалистом. Во время матча с «Райо» игроки прямо на поле оспаривали тактику Алонсо.

Матч 12-го тура с «Эльче» закончился ничьей 2:2, «сливочным» при этом приходилось отыгрываться дважды, а второй гол команды вообще вызвал у общественности вопросы к судейству. Поклонникам «королевского клуба» не понравился эпизод , в котором Килиан Мбаппе и Винисиус не прессинговали, как того требовал тренер.

Зато в концовке матча француз призывал партнеров активнее включиться в игру. Реплики Мбаппе расшифровал DAZN:

«Эй, Джуд, нам нужно больше прессинговать».

«Вини, давай, нам нужно забить еще один мяч! Время еще есть».

Пока врачи разбирались с Иньяки Пеньей, чей нос Винисиус в кровь разбил ногой в ходе голевой атаки, Килиан спорил с судьей:

«Это заняло уже слишком много времени, почти целую минуту. Мы уже можем начать играть?»

Француз в итоге сам поднял пострадавшего вратаря.

После финального свистка Мбаппе сорвался на судью, который, по мнению нападающего, добавил слишком мало времени к матчу. За споры Килиан получил желтую.

Уходя с поля, он отмахнулся от соперника, который хотел пожать ему руку.

Что думаете?