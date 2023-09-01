13 комментариев

Бывший игрок «Мадрида» Фабиу Коэнтрау ушел из футбола и теперь занимается рыбалкой. Португалец не сожалеет о своем решении.

Коэнтрау начал свою карьеру в «Риу Аве», затем перешел в «Бенфику» и в конечном итоге оказался в «Мадриде». Он вернулся в «Риу Аве» в 2018 году, а в 2021 году объявил о своем уходе из футбола.

В интервью каналу Empower Brands Channel Коэнтрау рассказал, что у его отца была лодка, и как он возил его на рыбалку.

«Мои корни здесь. У моего отца всегда была лодка, он очень увлекался рыбалкой. Я много рыбачил с отцом, мне это очень нравилось. Всякий раз, когда у меня было свободное время, когда я был в отпуске, то моя жизнь состояла из моря и рыбалки. И, конечно, я знал, что однажды футбол закончится, и мне придется пойти в другом направлении. Мое счастье - эта земля и море. Мне нравится вести такую жизнь».

«Жизнь в море – это не позор, как многие думают. Это работа, как и любая другая. Кроме того, море прекрасно – мне это нужно», - добавил Фабиу.

Вот такой поворот в судьбе португальца.