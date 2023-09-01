13 комментариев

«Жизнь в море – это не позор». Фабиу Коэнтрау о своей новой профессии рыбака
Бывший игрок «Мадрида» Фабиу Коэнтрау ушел из футбола и теперь занимается рыбалкой. Португалец не сожалеет о своем решении.
Коэнтрау начал свою карьеру в «Риу Аве», затем перешел в «Бенфику» и в конечном итоге оказался в «Мадриде». Он вернулся в «Риу Аве» в 2018 году, а в 2021 году объявил о своем уходе из футбола.
В интервью каналу Empower Brands Channel Коэнтрау рассказал, что у его отца была лодка, и как он возил его на рыбалку.
«Мои корни здесь. У моего отца всегда была лодка, он очень увлекался рыбалкой. Я много рыбачил с отцом, мне это очень нравилось. Всякий раз, когда у меня было свободное время, когда я был в отпуске, то моя жизнь состояла из моря и рыбалки. И, конечно, я знал, что однажды футбол закончится, и мне придется пойти в другом направлении. Мое счастье - эта земля и море. Мне нравится вести такую жизнь».
«Жизнь в море – это не позор, как многие думают. Это работа, как и любая другая. Кроме того, море прекрасно – мне это нужно», - добавил Фабиу.
Вот такой поворот в судьбе португальца.
И ведь этот маляр однажды усадил праймового Марсело на лавку - просто потому, что играл лучше. Как по мне, это дорогого стоит.
Vou trabalhar meu bem querer
Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom eu vou trazer…
Кто поймет, тот поймет