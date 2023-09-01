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«Жизнь в море – это не позор». Фабиу Коэнтрау о своей новой профессии рыбака

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Бывший игрок «Мадрида» Фабиу Коэнтрау ушел из футбола и теперь занимается рыбалкой. Португалец не сожалеет о своем решении.

Коэнтрау начал свою карьеру в «Риу Аве», затем перешел в «Бенфику» и в конечном итоге оказался в «Мадриде». Он вернулся в «Риу Аве» в 2018 году, а в 2021 году объявил о своем уходе из футбола.

В интервью каналу Empower Brands Channel Коэнтрау рассказал, что у его отца была лодка, и как он возил его на рыбалку.

«Мои корни здесь. У моего отца всегда была лодка, он очень увлекался рыбалкой. Я много рыбачил с отцом, мне это очень нравилось. Всякий раз, когда у меня было свободное время, когда я был в отпуске, то моя жизнь состояла из моря и рыбалки. И, конечно, я знал, что однажды футбол закончится, и мне придется пойти в другом направлении. Мое счастье - эта земля и море. Мне нравится вести такую жизнь».

«Жизнь в море – это не позор, как многие думают. Это работа, как и любая другая. Кроме того, море прекрасно – мне это нужно», - добавил Фабиу.

Вот такой поворот в судьбе португальца.

13 комментариев

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Markus Richter
Что вообще позорного может быть в честном труде?
+37
0
+37
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xDe xDe
Фабиу побывал в Реале, сделал карьеру (пусть и не супер-успешную), заработал миллионы, но всё равно остался парнем с португальского двора. Помню его интервью об отце-рыбалке, и как сам Коэнтрау подрабатывал маляром. Так бывает, что деньги делают жизнь просто немного комфортнее, но от своих корней уходить не хочется. Да, сейчас португалец владелец, а не рыбак, но тем не менее.

И ведь этот маляр однажды усадил праймового Марсело на лавку - просто потому, что играл лучше. Как по мне, это дорогого стоит.
+20
0
+20
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Сергей Добрынин
Ответ etoWilson
Коэнтрау)
Кто знает, тот понял
+11
0
+11
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Сергей Добрынин
Красава . Удачи тебе Концэнтрао )
+8
0
+8
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СЛИВОЧНЫЙ
Как говорится: скромность красит👍
+5
0
+5
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xDe xDe
Ответ Markus Richter
Что вообще позорного может быть в честном труде?
К сожалению, у нас очень распространено мнение, что тяжелая/грязная/низкоквалифицированная работа - это, если не выражаться грубо, для слабаков. Хотя все профессии нужны и важны, если работник делает свою работу ответственно. А рыбак - и вовсе одна из самых (рыбак в открытом океане - самая) опасных профессий.
+4
0
+4
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Евгений Дмитриченко
Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar meu bem querer
Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom eu vou trazer…

Кто поймет, тот поймет
+3
0
+3
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etoWilson
Ответ Сергей Добрынин
Красава . Удачи тебе Концэнтрао )
Коэнтрау)
+2
0
+2
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etoWilson
Ответ Сергей Добрынин
Кто знает, тот понял
знаменитое видео
+2
0
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Igor Sedin
Уверен, что сказанное Фабио искренне, хотя его бывший клуб совсем не мой предмет боления. Убежден, что всегда следует оценивать убеждения отдельных игроков, а не официальную философию клуба
+1
0
+1
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ Евгений Дмитриченко
Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer… Кто поймет, тот поймет
На португальском, значит?... зови Роналду!
+1
0
+1
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Сергей Добрынин
Ответ etoWilson
знаменитое видео
Да , то самое интервью с Криштиану Роналду )
+1
0
+1
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Cevin Cigan
Фабиу красавчик - наш человек!!!
0
0
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