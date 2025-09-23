🚨 Главный инсайд из Мадрида: «Реал» предложил Винисиусу новый контракт. Если он откажется, то уйдет 👋

Винисиус – уникальный футболист. Он генерирует новости, даже ничего не делая.

Эпопея бразильца и его нового контракта с «Реалом» близка к развязке. Теперь слухи об отъезде в Саудовскую Аравию совершенно не выглядят безумными.

Судя по всему, Флорентино Перес изменил свою позицию или же просто устал. Несколько источников, в числе которых известный журналист Жозеп Педрерол, сообщают, что «Реал» предложил вингеру новый контракт.

Условия неизвестны, но других не будет. Винисиус может принять предложение, а может отказаться и покинуть клуб. «Реал» готов к тому, что бразилец покинет клуб на правах свободного агента.