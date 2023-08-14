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Анчелотти всегда найдет решение. Стал известен план «Реала» по замене Милитао

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В матче с «Атлетик Бильбао» Эдер Милитао порвал крестообразные связки и выбыл на большую часть сезона. Однако Marca и Relevo сообщают, что «Реал» не подпишет нового центрального защитника.

Карло Анчелотти считает, что у него есть ряд игроков, таких как Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, которые могут заменить центрального защитника в случае необходимости.

Сейчас у «Мадрида» три здоровых центральных защитника для основного состава: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо.

9 комментариев

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ivan_krylov
пока читаем вбросы, а там посмотрим
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Геннадий Чеботарев
Ответ Хушнудбек
Камавинга — идеальный вариант для этого места. Он играл в обороне в прошлом сезоне, в воротах во время летнего перерыва и в нападении во время мечты Анчелотти. Теперь в защите. Он может это сделать. Он такой универсальный. Но если Анчелотти уйдет, пожалуйста, найдите кого-нибудь другого. Кама достаточно молод, чтобы стать тренером
он цп и причем очень талантливый и перспективный,а не затычка каждой дырке.
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Joni Arm
Среедняя линия уже сформировалась, и вчера отлично показала себя в обороне ! Вальверде страхует Карвахаля, Чуа центральных защитников, Кама помогает новичку слева. Наконец-то в опорной зоне стало спокойно ,без волидола)
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Артём Поддубный
Менди практически всегда травмирован, Чуамени и Камавинга центральные полузащитники. А давай Лунина поставим в защиту, а? Папа Карло, как тебе идея?
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omsk1716
Менди ростом маловат для ЦЗ, но было бы интересно посмотреть на него в центре.
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Геннадий Чеботарев
Ответ omsk1716
Менди ростом маловат для ЦЗ, но было бы интересно посмотреть на него в центре.
он играл у Зидана
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