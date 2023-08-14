9 комментариев

В матче с «Атлетик Бильбао» Эдер Милитао порвал крестообразные связки и выбыл на большую часть сезона. Однако Marca и Relevo сообщают, что «Реал» не подпишет нового центрального защитника.

Карло Анчелотти считает, что у него есть ряд игроков, таких как Ферлан Менди, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, которые могут заменить центрального защитника в случае необходимости.

Сейчас у «Мадрида» три здоровых центральных защитника для основного состава: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо.