🎥 Мбаппе веселился на пресс-конференции перед игрой с Украиной. Боролся с микрофоном, проверял переводчицу

Сборная Франции готовится к встрече с Украиной в рамках квалификации ЧМ-2026. На предматчевой пресс-конференции Килиан Мбаппе как мог коротал время между вопросами репортеров.

Разобрался, как работает ветрозащита на микрофоне.

Когда размышлял о количестве матчей в сезоне , устроил квест для переводчицы: без остановок говорил почти три минуты, а затем повернулся к переводчице, улыбнулся и пожелал ей удачи. Девушка справилась блестяще, все перевела, получив одобрительный и удивленный взгляд капитана.

На конференцию привели юного болельщика, которого Килиан не обделил вниманием.

В соцсетях французы шутят, что после каждой пресс-конференции Мбаппе появляются новые мемы с капитаном сборной. Мимика у него яркая:

Этим вечером Килиан не встретится со своим партнером по «Мадриду», Андрей Лунин продолжает восстанавливаться после полученной травмы. Помимо матча с Украиной в сентябре «синие» сыграют с Исландией – тоже в рамках отбора на грядущий чемпионат мира.