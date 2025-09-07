🔥 Шумный слух: «Реал» уволил скаута, рекомендовавшего подписать Эндрика вместо Эстевао

В соцсетях активно распространяется новость, что мадридский «Реал» уволил скаута, рекомендовавшего руководству подписать Эндрика вместо Эстевао.

Крупные источники, как и клуб, не комментируют информацию. Но все равно любопытно посмотреть на реакцию фанатов – а ее уже в избытке.

💭 «Суровый ход «Мадрида». Эндрику лишь 18 лет, он уже вспышками хорош. Футбол – это не Football Manager, скаутинг – это терпение, а не мгновенные выводы».

💭 «Ложь, меня еще не уволили».

💭 «Эндрик был их главной целью. Сами виноваты».

💭 «Чушь. Джуни Калифат – великий скаут».

💭 «Эндрику еще 18. Не нужно торопиться, он станет той самой «девяткой».

Напомним, Эстевао этим летом пополнил состав «Челси». Он уже отличился голевой передачей в АПЛ.