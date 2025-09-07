🔥 Шумный слух: «Реал» уволил скаута, рекомендовавшего подписать Эндрика вместо Эстевао
В соцсетях активно распространяется новость, что мадридский «Реал» уволил скаута, рекомендовавшего руководству подписать Эндрика вместо Эстевао.
Крупные источники, как и клуб, не комментируют информацию. Но все равно любопытно посмотреть на реакцию фанатов – а ее уже в избытке.
💭 «Суровый ход «Мадрида». Эндрику лишь 18 лет, он уже вспышками хорош. Футбол – это не Football Manager, скаутинг – это терпение, а не мгновенные выводы».
💭 «Ложь, меня еще не уволили».
💭 «Эндрик был их главной целью. Сами виноваты».
💭 «Чушь. Джуни Калифат – великий скаут».
💭 «Эндрику еще 18. Не нужно торопиться, он станет той самой «девяткой».
Напомним, Эстевао этим летом пополнил состав «Челси». Он уже отличился голевой передачей в АПЛ.
Ну а слухи жёлтые, само собой. Не знаю, кого и почему там уволили, если уволили - но Эстевао ещё ничего не показал, чтобы по нему вздыхать, а Эндрик не играл толком, чтобы показать что-то. Банально инфы нет, на чём болельщик может строить выводы.