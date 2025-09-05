📸🎥 Трент появился в откровенной рекламе Calvin Klein. Рад, что снимали в Мадриде

Александер-Арнолд не получил вызов в сборную Англии на сентябрьские матчи с Андоррой и Сербией. Освободившееся время Трент проводит с пользой – он стал лицом новой рекламной кампании бренда Calvin Klein.

За упаковку таких боксеров из трех пар придется заплатить 45 фунтов стерлингов.

В 2022-м англичанин сотрудничал с брендом перед стартом ЧМ в Катаре. Возвращение на съемочную площадку Calvin Klein взбодрило игрока:

«Надев культовое нижнее белье и джинсы Calvin Klein для этой кампании, я почувствовал прилив сил и уверенности в себе. Воссоединение с командой бренда стало незабываемым опытом, который стал еще более особенным из-за того, что мы снимали в Мадриде – это много значит для меня. Это сделало весь процесс еще более личным и увлекательным».

Ладно, в одежде фото тоже есть.

Тема трусов раскрыта полностью?