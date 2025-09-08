  • Спортс
  • Раум о 3:1 с Северной Ирландией: «Мы – Германия, великая футбольная страна. После Словакии было непросто, но мы показали правильный менталитет во 2-м тайме»
1

Раум о 3:1 с Северной Ирландией: «Мы – Германия, великая футбольная страна. После Словакии было непросто, но мы показали правильный менталитет во 2-м тайме»

Давид Раум назвал Германию великой футбольной страной.

Вчера сборная Германии обыграла Северную Ирландию (3:1) в отборе на ЧМ-2026. В четверг немцы уступили (0:2) команде Словакии.

«После четверга было непросто, некоторые вещи не складывались. Совершенно нормально и по-человечески, что мы были в шоке после пропущенного гола.

Мы должны учиться на своих ошибках и по-другому относиться к себе.

Мы – Германия, великая футбольная страна. Нам нужно показать правильный менталитет, во втором тайме мы отлично это сделали», – сказал защитник сборной Германии и «Лейпцига».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
