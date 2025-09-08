Сантуш покинул сборную Азербайджана после 9 поражений в 11 матчах

Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила о расторжении контракта с главным тренером по обоюдному согласию. Готовить команду к матчу против сборной Украины в квалификации ЧМ-2026 будет Айхан Аббасов, возглавляющий сборную Азербайджана U21.

Португальский специалист возглавлял команду с июня 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.

