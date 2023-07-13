Арда Гюлер продолжает блистать во время предсезонки в «Реале».

Вчера турецкий вундеркинд забил фантастический гол, в очередной раз продемонстрировав великолепную технику.

Болельщики «Мадрида» в Twitter высоко оценили мастерство новичка:

@Asckle: «Он напоминает мне Бернарду Силву, но только на 10 лет моложе. Невероятный игрок».

@capo_mt: «Да он просто отправил других игроков в турецкий магазин за молоком и хлебом».

@broken_heart490: «Он хорош!».