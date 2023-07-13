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🎥«Он напоминает мне Бернарду Силву». Арда Гюлер забил красивый гол на тренировке «Реала»

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Арда Гюлер продолжает блистать во время предсезонки в «Реале».

Вчера турецкий вундеркинд забил фантастический гол, в очередной раз продемонстрировав великолепную технику.

Болельщики «Мадрида» в Twitter высоко оценили мастерство новичка:

@Asckle: «Он напоминает мне Бернарду Силву, но только на 10 лет моложе. Невероятный игрок».

@capo_mt: «Да он просто отправил других игроков в турецкий магазин за молоком и хлебом».

@broken_heart490: «Он хорош!».

4 комментария

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corazón blanco
Потенциал огромный, посмотрим, как себя сможет реализовать и раскроет ли свой потенциал полностью в Мадриде. Будет архисложно конкурировать с Родриго, Вальверде, но я уверен, что у него будут шансы, а дальше дело за ним.
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Артём Поддубный
Если парень не расслабится и дальше продолжит так выкладываться, то Реал воспитает ещё одного топа. Вообще верю я в этого пацана, и есть чайка что по ходу сезона станет он основным на правом фланге.
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Мурик07
на тренировке и Кубо клал мячи шикарные
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Нефанатик
Те, кто начинают возносить игроков после удачных действий на тренировках, первыми переобуваются и начинают поливать их грязью при первой неудаче.
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