🎥«Он напоминает мне Бернарду Силву». Арда Гюлер забил красивый гол на тренировке «Реала»
Арда Гюлер продолжает блистать во время предсезонки в «Реале».
Вчера турецкий вундеркинд забил фантастический гол, в очередной раз продемонстрировав великолепную технику.
Болельщики «Мадрида» в Twitter высоко оценили мастерство новичка:
@Asckle: «Он напоминает мне Бернарду Силву, но только на 10 лет моложе. Невероятный игрок».
@capo_mt: «Да он просто отправил других игроков в турецкий магазин за молоком и хлебом».
@broken_heart490: «Он хорош!».
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