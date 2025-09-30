🔥 Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов. Никто не оформлял выездных хет-триков больше, чем он

Мадридский «Реал» разгромил «Кайрат» во втором туре основного этапа Лиги чемпионов. Главное событие матча – хет-трик Килиана Мбаппе.

Француз вышел на первое место в истории турнира по количеству хет-триков в выездных матчах. Также по три мяча он забивал в ворота «Брюгге» в 2019-м и «Барселоне» в 2021-м.

Всего у Килиана четыре хет-трика в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он забил три мяча в домашнем матче промежуточного раунда плей-офф в ворота «Манчестер Сити».