Пассивное поведение Феде Вальверде на матче  «Реала» с  «Кайратом» привлекло внимание СМИ

Испанская пресса отметила поведение Феде Вальверде во время матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» (0:5).

На пресс-конференции перед игрой уругваец попал в заголовки газет заявив: «Мне часто говорили, что я не рожден для игры латералем. Если говорить правду, то мне не совсем комфортно играть, будучи на фланге». А во время игры пассивное поведение Феде на скамейке запасных вызвало тревогу.

Футболист не разминался, как его одноклубники, а просто ходил по кромке поля, заложив руки за спину. Подобное поведение, по утверждению испанских сми, говорит о том, что уругваец занял несколько бунтарскую позицию по отношению к Хаби Алонсо.