😎 «Нынешние игроки фантастические, но это не одно и то же». Легионер из «Кайрата» не боится «Реал»

Португальский хавбек «Кайрата» Жоржинью Кошта признался, что не боится об уровне футболистов мадридского «Реала».

«Винисиус, Мбаппе, Родриго… для меня они звучат не так устрашающе, потому что я видел Криштиану, Бензема, Ди Марию, Бэйла, Озила. Нынешние игроки фантастические, но после того, как я увидел тех, это уже не одно и то же.

При всем уважении, но это сравнимо с Роналду. Он лучший в истории. Вместе с Месси. Но если мне придется выбирать, то это всегда будет Криштиану», – сказал Кошта.

Напомним, сегодня «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом» в Лиге чемпионов.