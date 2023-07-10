Работы по реконструкции домашней арены «Реала» начались в далеком 2019 году. Совсем скоро мы увидим обновленный «Сантьяго Бернабеу».

Реализация столь масштабного проекта, который обошелся «сливочным» примерно в 1 млрд евро, шла тяжело и запутанно. Но, наконец, стало известно, когда публика увидит «Бернабеу» после реконструкции.

По данным Diario AS, «королевский клуб» планирует открыть обновленный стадион 14 декабря 2023 года.

Для «Мадрида» эта дата особенная. 14 декабря 1947 года «Мадрид» провел первый матч на «Нуэво Чамартин» – арене, которую вскоре назовут в честь великого Сантьяго Бернабеу. В день открытия нового стадиона «Реал» провел матч против португальского клуба «Белененсеш». Посмотреть ту встречу собрались более 75 тысяч зрителей. «Королевский клуб» одолел соперника со счетом 3:1.

Ровно через 76 лет обновленный «Бернабеу» сможет принять на своих трибунах до 82 тысяч болельщиков.

Ждете это историческое событие?