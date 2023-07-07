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Так Модрич действительно обещал отдать Гюлеру свой номер? Игрок и его дедушка дают разные ответы

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Кому верим?

Сегодня состоялась презентация Арды Гюлера в качестве игрока «Реала», а турецкие журналисты отправились за сенсацией к родственникам юного полузащитника.

Утром на канале DHA вышло интервью с бабушкой и дедушкой игрока, где они рассказали о своих чувствах после переезда их внука в Мадрид. Но прежде чем начать говорить, они показали огромный коллаж, на котором запечатлен карьерный путь Арды.

В ходе интервью бабушка футболиста Адие Гюлер похвалила характер своего внука и призналась, что будет скучать:

«Мы очень горды и очень счастливы, но в то же время нам грустно, что мы будем видеть его реже. Он очень эмоциональный, очень благонамеренный. Он не любит никого обижать. Он звонил нам перед матчами и просил молиться за него».

А вот дедушка поделился трансферной сенсацией, рассказав о том, что на решение его внука повлиял один из действующих игроков «Мадрида»:

«Модрич позвонил Арде и сказал: «Я уйду на пенсию через один год, и номер 10 будет твоим». У «Барселоны» была возможность подписать и оставить Арду на правах аренды в «Фенербахче» еще на год, но Арда не согласился».

Спустя несколько часов на пресс-конференции сам Гюлер опроверг слова своего дедушки:

«Лука Модрич попросил унаследовать его 10-й номер? Нет, он мне ничего не говорил».

Может, Арда немного приукрасил историю для дедушки, а, может, так оно все и было...

3 комментария

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Asker Nourusov
не подведи с десяткой
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Олег_Пенза
Ну что ж, посмотрим на юное дарование!
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Rail Ragimkhanov
Ответ Asker Nourusov
не подведи с десяткой
Не в этом году
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