🚨 Следующим летом «Реал» покинут две звездных игрока обороны (Diario AS)

Наполовину странный слух о мадридском «Реале» запустило издание Diario AS. Газета утверждает, что королевский клуб летом 2026-го покинут Давид Алаба (ожидаемо) и Антонио Рюдигер (неожиданно).

Реакция фанатов.

💭 «Вот-вот они лишатся лучших защитников, которые у них когда-либо были».

💭 «Благодарим их за все, но время уходит».

💭 «Алаба так и не показал себя в «Мадриде». Травмы помешали».

💭 «Хотелось бы, чтобы они не уходили».

💭 «Давайте заменим их на Салиба и Конате».

Уточним, контракты Алабы и Рюдигера истекают в июле 2026-го.