🚨 Следующим летом «Реал» покинут две звездных игрока обороны (Diario AS)
Наполовину странный слух о мадридском «Реале» запустило издание Diario AS. Газета утверждает, что королевский клуб летом 2026-го покинут Давид Алаба (ожидаемо) и Антонио Рюдигер (неожиданно).
Реакция фанатов.
💭 «Вот-вот они лишатся лучших защитников, которые у них когда-либо были».
💭 «Благодарим их за все, но время уходит».
💭 «Алаба так и не показал себя в «Мадриде». Травмы помешали».
💭 «Хотелось бы, чтобы они не уходили».
💭 «Давайте заменим их на Салиба и Конате».
Уточним, контракты Алабы и Рюдигера истекают в июле 2026-го.