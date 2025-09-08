Милота дня😍: Феде Вальверде с сыном на матче «Пеньяроля»

Федерико Вальверде вернулся в клуб своего детства «Пеньяроль» во время международного перерыва, посетив их матч с «Пласа Колония».

Полузащитник «Реала» пришёл не один, а в компании маленького сына на стадион «Кампион дель Сигло», чтобы посмотреть матч чемпионата Уругвая.

После победы «Пеньяроля» камеры показали, как Вальверде и его сынишка радуются успеху команды. Отец и сын были в домашней форме «Пеньяроля», Вальверде поцеловал клубную эмблему и призывать сына последовать его примеру.

Вальверде провел девять лет в «Пеньяроле», куда он попал еще ребенком, прежде чем отправиться в «Реал Мадрид».