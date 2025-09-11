Игроки «Реала» выбирают самого стильного одноклубника — и выбор у них большой😎
Футболисты «Реала» вернулись в расположение клуба после международного перерыва и приступили к тренировкам. В эту субботу подопечным Хаби Алонсо предстоит отправиться в гости к «Реалу Сосьедаду».
«Реал Мадрид» — самый популярный клуб в мире, болельщики следят за футболистами не только на поле, но и за его пределами, обращая внимание, в том числе, и на стиль игроков. А что об этом думают сами парни?
Во время тренировочного процесса парням был задан вопрос: кто самый стильный в команде?
Джуд — Алаба
Асенсио — Себальос
Трент — Алаба
Себальос — Карвахаль
Родриго — Я (смеётся), Камавинга.
Милитао — Есть несколько, но я второй (смеётся)
Камавинга — Алаба и Вини
Вини — Я, но Кама выбрал меня, так что Камавинга
Большинство игроков назвали Давида Алабу, и это неудивительно, австриец — заядлый модник. Тут можно вспомнить его яркие луки.