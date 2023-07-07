Он уже определился, какой номер возьмет следующим.

Джуд Беллингем хотел играть в «Реале» под номером Зинедина Зидана, который на момент перехода англичанина носил на спине Хесус Вальехо - испанец не стал показывать характер, отдав 5-ку новичку. Нужно отдать должное и Джуду - от поблагодарил партнера в соцсетях.

Вальехо взял себе ничем не примечательный 24-й, но и тут попал впросак. «Реал» на днях купил у «Фенербахче» турецкого суперталанта Арду Гюлера, чей любимый номер, барабанная дробь, 24!

Хесус не стал заморачиваться и взял следующий после 24-го свободный номер - 25.