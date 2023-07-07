Главная жертва трансферов: одному из игроков «Реала» за это лето уже дважды пришлось уступать свой игровой номер ради новичков🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Он уже определился, какой номер возьмет следующим.
Джуд Беллингем хотел играть в «Реале» под номером Зинедина Зидана, который на момент перехода англичанина носил на спине Хесус Вальехо - испанец не стал показывать характер, отдав 5-ку новичку. Нужно отдать должное и Джуду - от поблагодарил партнера в соцсетях.
Вальехо взял себе ничем не примечательный 24-й, но и тут попал впросак. «Реал» на днях купил у «Фенербахче» турецкого суперталанта Арду Гюлера, чей любимый номер, барабанная дробь, 24!
Хесус не стал заморачиваться и взял следующий после 24-го свободный номер - 25.
Я Вальехо помнил как "Ну вроде был такой, в ротации бегал лет 5 назад", думал он сто лет как продан, но он оказывается до сих пор в Реале и играет по 5 игр за год. Даже в Гранаде не закрепился. А ему уже 26. Последний полный сезон в карьере отыграл, когда ему было 19. Тихий ужас.