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Главная жертва трансферов: одному из игроков «Реала» за это лето уже дважды пришлось уступать свой игровой номер ради новичков🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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Футбол Футбол

Он уже определился, какой номер возьмет следующим.

Джуд Беллингем хотел играть в «Реале» под номером Зинедина Зидана, который на момент перехода англичанина носил на спине Хесус Вальехо - испанец не стал показывать характер, отдав 5-ку новичку. Нужно отдать должное и Джуду - от поблагодарил партнера в соцсетях.

Беллингем в «Реале» взял 5-й номер, который до этого был занят Вальехо. Джуд не оставил без внимания жест своего нового одноклубника - Говорит Мадрид - Блоги - Sports.ru

Вальехо взял себе ничем не примечательный 24-й, но и тут попал впросак. «Реал» на днях купил у «Фенербахче» турецкого суперталанта Арду Гюлера, чей любимый номер, барабанная дробь, 24!

Гранада» арендовала защитника «Реала»

Хесус не стал заморачиваться и взял следующий после 24-го свободный номер - 25.

3 комментария

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Vincxkttk
Да ладно вам. Мужик красава дважды уступил свои номер. Вряд ли его можно считать и называть "жертвой". Просто сделал правильный поступок. Красава одним словом).
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Фарид Харисов
Ответ Vincxkttk
Да ладно вам. Мужик красава дважды уступил свои номер. Вряд ли его можно считать и называть "жертвой". Просто сделал правильный поступок. Красава одним словом).
А какая ему разница, под каким сидеть на скамейке. Да даже не на скамейке, а в резерве.

Я Вальехо помнил как "Ну вроде был такой, в ротации бегал лет 5 назад", думал он сто лет как продан, но он оказывается до сих пор в Реале и играет по 5 игр за год. Даже в Гранаде не закрепился. А ему уже 26. Последний полный сезон в карьере отыграл, когда ему было 19. Тихий ужас.
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zukarello
А если придёт ещё кто. то , не " могущий " играть кроме аак под 25- ым номером?
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