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Вспоминаем турецких игроков «Реала» после объявления о трансфере Арды Гюлера

Арда Гюлер Арда Гюлер
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Арда Гюлер – новый футболист «Мадрида». Гюлер родился в 2005 году в Стамбуле и стал четвертым турецким игроком в истории Королевского клуба. Ранее в «сливочной» футболке играли Нури Шахин, Хамит Антылтоп и Месут Озил.

Шахин и Антылтоп были гражданами Турции и выступали за национальную сборную, хотя родились в Германии, как и Месут Озил, который защищал цвета немецкой команды и выиграл с ней чемпионат мира в Бразилии в 2014 году.

Судьба футболистов в «Реале» сложилась по-разному. Шахин и Антылтоп почти не получали игрового времени от Жозе Моуринью, а Озил был одним из лидеров команды на протяжении трех лет.

Алтынтоп играл за «Реал» всего один сезон 2011/12, после чего перебрался в «Галатасарай».

Шахин пришел в Королевский клуб в 2011 году и пробыл до 2014, но большую часть времени он провел в аренде сначала в «Ливерпуле», потом в «Боруссии», куда потом и перебрался на постоянной основе.

Озил играл в составе «сливочных» с 2010 по 2013 год и из Испании переехал в «Арсенал».

Интересно, как сложится судьба юного Арды Гюлера в «Мадриде». В любом случае, ему есть с кого брать пример.

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