«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе – 4 балла
Команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Райо Вальвекано» (3:2) в домашнем матче Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.
«Атлетико» набрал 9 очков и сейчас занимает 9-е место. До лидирующего «Мадрида» – 9 баллов. До идущей второй и имеющей матч в запасе «Барселоны» – 4 очка.
27 сентября «Атлетико» примет «Реал» в мадридском дерби.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
