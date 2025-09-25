  • Спортс
  • «Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе – 4 балла
11

«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» в таблице Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне одержала волевую победу над «Райо Вальвекано» (3:2) в домашнем матче Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.

«Атлетико» набрал 9 очков и сейчас занимает 9-е место. До лидирующего «Мадрида» – 9 баллов. До идущей второй и имеющей матч в запасе «Барселоны» – 4 очка.

27 сентября «Атлетико» примет «Реал» в мадридском дерби.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
