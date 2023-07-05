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Гюлер принял правильное решение, выбрав «Мадрид». Это доказывают игровые номера, которые Арда может взять в «Реале»

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Выбирая между «Мадридом» и «Барсой», талантливый Арда Гюлер принял решение присоединиться к «королевскому клубу», утверждает The Athletic. По данным Фабрицио Романо, за игрока «сливочные» заплатят примерно 20 млн евро.

Трансфер турка в «Реал» обладает неким мистическом символизмом. Об этом говорят игровые номера, которые юноша может взять в новой команде.

Сейчас в «Мадриде» свободны 9-й и 25-й номера. «Девятка» рано или поздно достанется Мбаппе, в этом осталось мало сомнений. А под 25-м номером Арда выступал за «Фенербахче», когда подписал свой профессиональный контракт с клубом.

Сейчас Гюлер играет за «Фенер» под 10-м номером, в «Реале» он занят Лукой Модричем. Следующий сезон станет для хорвата последним в «королевском клубе». По информации турецкого журналиста Волкана Демира, Модрич заявил, что после ухода на пенсию отдаст свою «десятку» Арде.

Не будем забывать, что под 10-м номером за «королевский клуб» выступал Месут Озил – немец с турецкими корнями.

Пусть магия числе поможет Гюлеру в становлении топовым игроком «Мадрида».

3 комментария

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войд
Любой адекватный топ футболист если будет выбор между Реалом и бчк,выберет первых
Вечно вторые скоро перестанут существовать)
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JohnnyMadsen
Что сразу то не пояснили, а я думаю почему его покупают...
+1
0
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