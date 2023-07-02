Отпраздновали на ура.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и израильская модель Мишель Герциг поженились во французском городе Канны 26 июня. Церемонию посетили несколько сотен гостей, и каждому из них достался уникальный подарок, подготовленный молодоженами.

Все гости получили по паре белых кроссовок, индивидуально подобранных под размер, с именами молодоженов и датой их свадьбы — об этом поведала в своих соцсетях Аранца Отеро, девушка тренера вратарей «Реала» Луиса Лописа.

Куртуа и Герциг выбрали для своей свадьбы роскошное поместье Chateau De La Croix Des Gardes, расположенное в самом сердце Французской Ривьеры. Сначала гости повесились на предсвадебной вечеринке на частном пляже Bijou Plage, а на следующий день состоялось само бракосочетание.

Оригинальный подарок, который будет долго напоминать гостям об этом вечере.