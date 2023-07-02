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Тибо Куртуа и Мишель Герциг устроили роскошную свадьбу. Все гости даже получили индивидуальные подарки перед церемонией 🎁👟

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Отпраздновали на ура.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и израильская модель Мишель Герциг поженились во французском городе Канны 26 июня. Церемонию посетили несколько сотен гостей, и каждому из них достался уникальный подарок, подготовленный молодоженами.

Все гости получили по паре белых кроссовок, индивидуально подобранных под размер, с именами молодоженов и датой их свадьбы — об этом поведала в своих соцсетях Аранца Отеро, девушка тренера вратарей «Реала» Луиса Лописа.

Куртуа и Герциг выбрали для своей свадьбы роскошное поместье Chateau De La Croix Des Gardes, расположенное в самом сердце Французской Ривьеры. Сначала гости повесились на предсвадебной вечеринке на частном пляже Bijou Plage, а на следующий день состоялось само бракосочетание.

Оригинальный подарок, который будет долго напоминать гостям об этом вечере.

6 комментариев

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Isshin88
Предпоследний абзац неплох, особенно фраза: «Сначала гости повесились на предсвадебной вечеринке»…
+4
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xDe xDe
Ответ Isshin88
Предпоследний абзац неплох, особенно фраза: «Сначала гости повесились на предсвадебной вечеринке»…
Если ваша свадьба не похожа на массовую виселицу, то даже не пытайтесь приглашать!
+1
0
+1
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Asker Nourusov
совет да любовь!, хоть какая-то позитивная новость!!! а то агетируют изо дня в день, - новости об Мбаппе
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Isshin88
Ответ xDe xDe
Если ваша свадьба не похожа на массовую виселицу, то даже не пытайтесь приглашать!
Получается, что свадьба была такая увлекательная, что гости были вынуждены повеситься. 😁
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