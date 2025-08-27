1 мин.

Вердикт Крооса. Тони оценил «Мадрид» Алонсо, назвал одно позитивное изменение

Этим летом в «Мадриде» началась новая глава: эпоха Карло Анчелотти закончилась, на место итальянца пришел молодой и амбициозный Хаби Алонсо. Путь испанского тренера в «королевском клубе» только начинается, но уже можно делать первые выводы о его работе.

Тони Кроос видит позитивные тенденции:

«Думаю, с приходом нового тренера, что я считаю важным и правильным шагом, мы увидим не только игровые изменения, но и новые ощущения внутри команды. Теперь кажется, что каждый может бороться за свое место на поле, а это всегда повышает качество игры.

Раньше по большей части уже было понятно, кто, когда и сколько будет играть. Но если обнулить все и начать совершенно новую борьбу игроков за свои места, это очень поможет команде. Мне кажется, мы уже частично смогли убедиться в этом, глядя на игру команды».

Немца попросили оценить перспективы «Реала» в этом сезоне:

«Они провели хороший матч в Овьедо, но пока это не очень убедительно, для каких-то выводов еще слишком рано. На чемпионате среди клубов мы увидели очевидные изменения в расположении футболистов на поле, но чтобы давать прогнозы, мне бы хотелось сперва увидеть еще несколько матчей против серьезных соперников».

Как вам выводы Тони?

